Les troupes arméniennes et russes s’entraînent à la guerre des drones

Les troupes arméniennes et russes s’entraînent à faire face aux drones militaires ennemis lors d’un exercice conjoint de défense aérienne qui a débuté jeudi en Arménie.

Selon le ministère de la Défense arménien, l’exercice de commandement et d’état-major implique les commandants d’un système de défense aérienne russo-arménien et les unités anti-aériennes distinctes de l’armée arménienne ainsi que des officiers de l’armée de l’air des deux Etats.

« Au cours de l’exercice, ils développeront de nouvelles méthodes de lutte contre les drones (véhicules aériens sans pilote) afin d’améliorer le système de contre-drone », a déclaré le ministère dans un communiqué. Ils simulent divers « scénarios » de guerre des drones, a-t-il dit.

Le système conjoint de défense aérienne a été mis en place à la fin des années 1990 et amélioré par un traité russo-arménien signé en 2015. Il comprend des éléments d’une base militaire russe stationnée en Arménie.

La déclaration du ministère de la Défense a également indiqué que les participants à l’exercice se penchent sur les affrontements meurtriers de la semaine dernière à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au cours desquels les deux parties ont utilisé des drones de reconnaissance et d’attaque. « La partie arménienne analyse les tactiques de l’ennemi et les actions de ses détachements de défense aérienne », a-t-il ajouté.

L’armée arménienne affirme avoir abattu ou intercepté 13 drones azerbaïdjanais pendant les hostilités qui ont éclaté à une section de la frontière le 12 juillet et ont fait au moins 17 morts des deux côtés. Elle a fait une démonstration mardi de ce qu’elle a décrit comme des fragments de certains de ces drones de fabrication israélienne.

Un porte-parole militaire, Artsrun Hovannisian, a rendu publique vendredi une photographie de deux officiers arméniens se tenant à côté d’un drone « suicide » SkyStriker fabriqué par la société israélienne Elbit Systems. Hovannisian a déclaré précédemment que le drone, en grande partie intact, avait été abattu par un système de guerre électronique arménien.

L’armée arménienne a également déclaré qu’elle a utilisé pour la première fois des drones d’attaque fabriqués localement lors des hostilités de la semaine dernière. Elle affirme qu’ils ont détruit au moins un char azerbaïdjanais.

Bakou a rejeté ces affirmations. Elle affirme, pour sa part, que les forces azerbaïdjanaises ont abattu deux drones arméniens. Ce que la partie arménienne nie.

La Russie a largement contribué à l’arrêt des combats le 16 juillet. Le ministère des affaires étrangères à Moscou a déclaré jeudi que le ministère de la défense russe est également impliqué dans les efforts visant à désamorcer la situation le long de la frontière entre la province arménienne de Tavush et le district de Tovuz en Azerbaïdjan.