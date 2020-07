Messe de Requiem à la mémoire des soldats arméniens

Ce samedi 25 juillet en la Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs de Marseille avait lieu une Messe de Requiem, un « Hoki ankist », en la mémoire de Sos Elbakyan, Smbat Gabrielyan, Garush Hambardzumyan et Grisha Matevosyan, les 4 soldats de l’Armée arménienne tombés au combat avec les honneurs, lors de l’agression militaire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Plusieurs dizaines de fidèles étaient rassemblées pour communier et honorer la mémoire des héros militaires.

La cérémonie était célébrée par le Père Aram Ghazaryan de la Cathédrale du Prado et le Père Karnig Karapetyan de l’Eglise apostolique arménienne Saint Kevork , Saint-Georges, située dans le quartier de St Jérôme de Marseille.

À l’issue de la cérémonie, un dépôt de gerbes et l’allumage de plusieurs luminions avaient lieu devant le khatchkar situé dans la Cour d’honneur de la Cathédrale.

Valérie Boyer députée des Bouches -du- Rhône retenue par diverses obligations, avait manifesté sa solidarité en faisant déposer en son nom une gerbe.



Avec plusieurs parlementaires elle avait interpellé le gouvernement devant l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Plusieurs personnalités et représentants d’associations étaient présents pour rendre hommage aux soldats arméniens et dénoncer avec force l’agression de l’Etat azéri et de la Turquie qui attise la haine envers l’Arménie.

Étaient présents entres autres, Robert Azilazian président de la Cathédrale et du Diocèse arménien en France, Jean Tavitian président de la Paroisse arménienne Jean Goujon à Paris, Richard Santourian président du Fonds arménien Région Sud, Onig Djerahian et Gérard Mihranian de l’UCFAF, Simon Azilazian président des Anciens Combattants d’ Origine Arménienne , Jacques Donabedian du CCAF Sud et de Loussiné Melikyan accompagnée de Mathieu Azilazian représentants l’Association Altitude 5 165 .



Ces nombreuses associations présentes, mettent en garde les autorités françaises du risque d’importation de la haine anti arménienne sur le territoire national par les groupuscules ultras nationalistes turcs et azéris.

Elles demandent par ailleurs la plus grande fermeté pour assurer la sécurité des Français d’origine arménienne devant ce flot d’agressions constatées dans plusieurs pays.

Un rassemblement est organisé par la FRA Nor Seround ce mardi 28 juillet 2020 à 18h 30 devant le Consulat turc, 376 avenue du Prado pour dénoncer les agressions azéries et le soutien de la Turquie qui menacent l’intégrité de l’Arménie.

Alain Sarkissian