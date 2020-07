La question relative à la menace de l’Azerbaïdjan de cibler la centrale nucléaire arménienne soulevée avec le directeur général de l’AIEA

Le 17 juillet, le Représentant permanent de la République d’Arménie auprès des organisations internationales de Vienne, l’Ambassadeur Armen Papikyan, a rencontré le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

L’Ambassadeur a informé le Directeur général de l’AIEA de la situation créée à la suite des hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie depuis le 12 juillet et des menaces extrêmement dangereuses exprimées par les fonctionnaires de Bakou dans ce contexte.

En particulier, l’Ambassadeur Papikyan a exprimé la profonde préoccupation de l’Arménie face à la menace du ministère azerbaïdjanais de la Défense de lancer une frappe de missile sur la centrale nucléaire de Metsamor, notant que de telles déclarations violent tout simplement toutes les normes du droit international humanitaire et posent un grave défi non seulement pour la sécurité de l’Arménie, mais aussi pour toute la région.

« La déclaration condamnable de l’Azerbaïdjan sur le ciblage de la centrale nucléaire n’est rien d’autre qu’une manifestation ouverte du terrorisme d’État » a déclaré l’ambassadeur.

L’Ambassadeur Papikyan a exprimé l’espoir que, dans le cadre de son mandat, l’AIEA exprimera sa position sur ces déclarations irresponsables et dangereuses de l’Azerbaïdjan.

Se déclarant préoccupés par l’évolution de la situation, les interlocuteurs ont une fois de plus souligné l’impératif de sécurité et de sûreté de la centrale nucléaire arménienne, soulignant en ce sens la coopération efficace entre l’agence et l’Arménie, qui se développe depuis des années.