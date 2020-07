L’Arménie réitère son soutien à l’appel du Secrétaire général de l’ONU au cessez-le-feu mondial

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a tenu sa 44e session à Genève du 30 juin au 17 juillet 2020.

Les discussions ont porté sur les droits des femmes et les droits des enfants, la liberté d’information et de réunion, l’indépendance de la justice, l’éducation, le racisme, la discrimination, la lutte contre la traite, la migration, l’éradication de la pauvreté, les droits de l’homme et les technologies numériques, les situations des droits de l’homme spécifiques à chaque pays et un certain nombre d’autres problèmes.

La délégation de l’Arménie a présenté les positions et les vues de la République d’Arménie sur les questions susmentionnées, les priorités de notre pays sur le renforcement et l’amélioration continus du programme international des droits de l’homme ainsi que la vision du gouvernement arménien sur les réformes démocratiques, la poursuite de l’expansion de la politique fondée sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Les progrès enregistrés dans les domaines de la lutte contre la corruption et de l’état de droit ont été soulignés. L’Arménie a réaffirmé son adhésion sans équivoque aux principes fondamentaux du droit international, notant que les violations continues du droit international humanitaire sont les plus grands défis pour la sécurité internationale.

La Mission permanente de l’Arménie a noté l’impact des crises déclenchées par la pandémie du COVID-19 sur un certain nombre de groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes résidant dans les zones de conflit. L’Arménie a spécifiquement mis l’accent sur le rôle de politiques plus inclusives dans le développement de la riposte et des efforts de relèvement après la pandémie.

La Mission permanente de l’Arménie a réitéré son soutien à l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies à un cessez-le-feu mondial et a souligné que même pendant la pandémie COVID, l’Arménie continue de faire face à des provocations militaires, à un ciblage intentionnel de la population civile et des infrastructures.

L’Arménie a attiré l’attention de la communauté internationale sur les détails de l’attaque militaire déclenchée contre l’Arménie par l’Azerbaïdjan en juillet.

S’exprimant lors de la discussion sur les droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays, la Mission permanente de l’Arménie a une fois de plus souligné pour le CDH et les organes de l’ONU les causes profondes de la question du Haut-Karabagh, la politique azerbaïdjanaise de haine envers les Arméniens qui a été critiquée par les structures internationales. Les droits des réfugiés arméniens et des personnes déplacées internes ont été spécifiquement soulignés.

Dans le contexte de la protection des enfants dans les conflits armés, l’Arménie a souligné l’adoption des documents les plus progressistes dans la région. En juin 2020, l’Arménie a également rejoint le Groupe d’amis sur les enfants et les conflits armés à Genève.

Parmi les questions urgentes à l’ordre du jour international, la délégation arménienne a souligné que la décision de la Cour turque sur la transformation de Sainte-Sophie en mosquée a été prise conformément à la rhétorique et aux actions des dirigeants politiques de ce pays, ce qui démontre les graves problèmes d’impartialité et d’indépendance du pouvoir judiciaire dans ce pays.

Dans les déclarations prononcées au Conseil des droits de l’homme, l’Arménie a exprimé sa profonde préoccupation face aux violations continues des droits de l’homme des Rohingyas. S’exprimant lors des discussions sur le racisme et l’antisémitisme, l’Arménie a condamné ces manifestations de haine dans les termes les plus forts et a souligné que la négation du génocide est une menace pour la démocratie et les droits de l’homme.

L’Arménie a coparrainé un certain nombre de résolutions dans le domaine de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la protection des droits des personnes handicapées, la liberté d’expression et l’accès à l’information, la lutte contre la traite, le climat et les droits de l’homme, la responsabilité de protéger etc.

La prochaine session du Conseil des droits de l’homme débutera le 14 septembre 2020.