Des législateurs canadiens condamnent l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie

À la lumière de la récente agression de l’Azerbaïdjan contre la République d’Arménie, les législateurs fédéraux, provinciaux et municipaux de tous les horizons politiques, répondant aux appels lancés par le Comité national arménien du Canada (ANCC), ont émis des déclarations de condamnation et ont fait part de leurs préoccupations concernant la escalade continue des tensions dans la région.

Le mercredi 15 juillet 2020, le ministre des Affaires étrangères du Canada, l’honorable François-Philippe Champagne a publié une déclaration indiquant que le Canada était préoccupé par la violence à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Dans sa déclaration, le ministre Champagne a ajouté : « Une résolution de ce conflit doit prendre en compte l’Acte final d’Helsinki, en particulier les principes de non-recours à la force, d’intégrité territoriale et d’autodétermination. »

L’ANCC a réagi à la déclaration du ministre en déclarant : « Bien que nous apprécions l’appel du ministre Champagne pour un cessez-le-feu et une désescalade immédiats, nous exhortons le ministre à traiter correctement la situation en condamnant avec force l’agression flagrante de l’Azerbaïdjan et les crimes contre l’Arménie. Ne pas faire la distinction permettra à l’Azerbaïdjan dictatorial de poursuivre ses actions belliqueuses et de menacer la paix et la stabilité dans la région.

Les jours suivants, des députés du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur du Canada et du Nouveau Parti démocratique du Canada ont publié des déclarations condamnant l’agression flagrante de l’Azerbaïdjan et exprimé leur ferme soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Arménie.

Le chef de l’opposition officielle et du Parti conservateur du Canada, l’honorable Andrew Scheer a publié une déclaration très forte et fondée sur des principes dans une lettre envoyée à l’ANCC.

Dans sa lettre, M. Scheer a déclaré : « Les conservateurs du Canada condamnent dans les termes les plus forts possible la récente escalade de violence en Azerbaïdjan le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous appelons à la retenue et au respect du cessez-le-feu dans l’espoir qu’une nouvelle escalade pourra être évitée. Nous soutenons également le point de vue des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk selon lequel il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit. »

M. Scheer a poursuivi en exprimant le soutien sans équivoque de son parti à l’autodétermination de la République d’Artsakh et a appelé le gouvernement canadien à maintenir cette liberté fondamentale pour le peuple de l’Artsakh. Il a également fait part de ses préoccupations concernant les ventes d’armes canadiennes à l’Azerbaïdjan et a appelé à la résolution pacifique du conflit dans le cadre de l’OSCE.

Une puissante déclaration de condamnation a été faite par le député libéral Faycal El-Khoury de Laval Les-Iles, lors d’une session parlementaire le mardi 21 juillet. Dans sa déclaration, le député El-Khoury a condamné l’agression de l’Azerbaïdjan et a déclaré : « L’Azerbaïdjan a ignoré cessez-le-feu pendant la pandémie, soutenu par la Turquie ; menacé de bombarder une centrale nucléaire en Arménie ; détruit une usine de fabrication d’équipements de protection individuelle qui produisait des équipements essentiels pour la lutte arménienne contre la pandémie de COVID-19 ; et ciblé intentionnellement des civils innocents. »

Le député El-Khoury a ajouté que nous devons rester vigilants et condamner tous les actes d’agression, en particulier en ces temps difficiles pour la communauté mondiale.

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, la députée conservatrice Rachael Harder (présidente du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Artsakh), a fermement condamné les récentes tentatives de l’Azerbaïdjan de violer le délicat cessez-le-feu en une guerre à grande échelle et ses menaces de provoquer de victimes. Le député Harder a exhorté le gouvernement à condamner immédiatement l’agression de l’Azerbaïdjan, basée sur le principe de non-recours à la force, inscrit dans l’Acte final d’Helsinki.

Dans un tweet publié le 17 juillet, le chef adjoint du NPD, le député Alexandre Boulerice, a déclaré : « L’Azerbaïdjan doit immédiatement mettre un terme à son agression contre l’Arménie et spécialement les villages de la province du Tavush mettant en danger les civils. C’est une violation du cessez-le-feu et encore plus incompréhensible lorsque nous devons lutter contre une pandémie. Le tweet de M. Boulerice a été partagé par le député Don Davies de Vancouver-Kingsway.

Dans une déclaration publique publiée vendredi, le député Bryan May de Cambridge et président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Arménie, ainsi que les membres du groupe d’amitié, le député Han Dong de Don Valley North et le député Jean Yip de Scarborough-Agincourt ont exprimé leur profonde préoccupation concernant l’escalade des tensions à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et partagé l’interview de CTV News avec le ministre arménien des Affaires étrangères, M. Zohrab Mnatsakanyan, diffusée plus tôt dans la journée. Une déclaration condamnant la menace de l’Azerbaïdjan de bombarder la centrale nucléaire arménienne a été suivie lundi par la députée Emmanuella Lambropoulos de Saint-Laurent. Dans sa déclaration, la députée Lambropoulos a déclaré : « Les menaces lancées par le ministère azerbaïdjanais de la Défense avertissant l’Arménie que leurs systèmes de missiles peuvent frapper leur centrale nucléaire, la centrale nucléaire de Metsamor, avec une grande précision, menace la vie de milliers de civils innocents, et c’est tout simplement inacceptable et inutile. "

Candidat à la direction conservatrice, la députée Erin O’Toole et le député conservateur, Bob Saroya, ont également prononcé de fortes déclarations de condamnation. M. O’Toole a condamné les attaques de l’Azerbaïdjan et a déclaré : « Je suis du côté du peuple arménien à la lumière des récentes violences, je pleure pour la perte de leurs soldats tombés au combat et j’appelle à un cessez-le-feu immédiat. » La déclaration de M. O’Toole a été partagée par le sénateur conservateur Leo Housakos du Québec. Pendant ce temps, le député Bob Saroya de Markham Unionville a tweeté : « Je condamne fermement l’agression de l’Azerbaïdjan pour avoir attaqué des villages arméniens, y compris une usine d’équipements de protection individuelle dans le nord-est de la province de Tavush en Arménie. Ce type d’agression répétée de l’Azerbaïdjan pendant cette pandémie mondiale est inacceptable. »

En réponse aux appels lancés par les sections locales de l’ANC à travers le Canada, les législateurs des parlements provinciaux du Québec et de l’Ontario, ainsi que du gouvernement municipal de Montréal ont publié des déclarations condamnant l’agression non autorisée de l’Azerbaïdjan. Les membres de l’Assemblée nationale du Québec, Marwah Rizqy , Nicole Ménard , Guy Ouellette, Christine St-Pierre et Greg Kelley ainsi que le député provincial Aris Babikian de l’Ontario et le conseiller Effie Giannou de Montréal ont condamné l’agression de Bakou et ont soutenu la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Arménie .

Le Comité national arménien du Canada et son réseau de sections à travers le pays remercient sincèrement tous les élus pour leur position de principe et leur soutien indéfectible à l’Arménie et à la communauté arméno-canadienne en ces temps difficiles.