La Turquie alimente le feu selon un ambassadeur arménien

Le succès des négociations ne peut être assuré que lorsque les parties décident de poursuivre les mêmes objectifs, a déclaré l’ambassadeur d’Arménie en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, Tigran Mkrtchyan, dans des commentaires à la radio publique lituanienne.

« Dans tout conflit, si vous voulez tout ou rien, vous n’aurez aucun progrès dans les négociations. Nous pensons que les négociations doivent être basées sur les solutions proposées par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, ce que l’Arménie a salué, mais l’Azerbaïdjan les a toujours rejetées de telle ou telle manière. Une autre raison est le revenu du pétrole utilisé pour acheter de grandes quantités de matériel militaire en Azerbaïdjan. Cela a créé une image trompeuse dans ce pays selon laquelle les dirigeants azerbaïdjanais peuvent résoudre ce conflit par des moyens militaires. Il est temps de comprendre pour tous, et en particulier pour l’Azerbaïdjan, que le conflit n’a pas de solution militaire », a déclaré l’ambassadeur Tigran Mkrtchyan.

Il a également noté que l’économie arménienne souffre des actions de la Turquie : « Le rôle de la Turquie dans toute cette question est très destructeur depuis 1994. Cette fois, leur rhétorique était particulièrement agressive, contrairement au reste de la communauté internationale, y compris la Lituanie, qui appelle à une solution pacifique au conflit et le respect du cessez-le-feu signé par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh. Malgré ces appels, la Turquie alimente le feu. Cela constitue une menace sérieuse, étant donné que l’Azerbaïdjan vise nos bâtiments civils et menace de faire sauter une centrale nucléaire en Arménie. C’est une menace sans précédent qui ressemble au terrorisme nucléaire. »

Il a souligné l’importance du respect du cessez-le-feu et des engagements internationaux, et a souligné la nécessité d’autoriser des observateurs internationaux des deux côtés de la frontière et du Haut-Karabagh.

« Nous parlons de l’acte d’agression de l’Azerbaïdjan, mais les gens peuvent dire, comment pouvons-nous le savoir s’il n’y a pas d’observateurs indépendants pour le confirmer ? La question est donc de savoir pourquoi de tels mécanismes de surveillance de la violation du cessez-le-feu n’existent-ils pas ? Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE l’ont proposé à plusieurs reprises depuis 2015. L’Arménie a soutenu cela. Après le conflit, en avril 2016, la proposition a été répétée. L’Arménie a toujours soutenu cela, mais l’Azerbaïdjan l’a rejeté jusqu’à présent », a noté l’ambassadeur.