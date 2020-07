Le consulat général d’Arménie à Los Angeles condamne le vandalisme à l’école de San Francisco

Le consulat général d’Arménie à Los Angeles a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’acte de vandalisme qui a eu lieu à l’école arménienne Krouzian-Zekarian et à son centre communautaire arménien adjacent à San Francisco le 23 juillet.

Des graffitis azerbaïdjanais ont été inscrits sur les murs extérieurs du bâtiment.

« Le vandalisme dans l’établissement d’enseignement témoigne du fait que la communauté arménienne de Californie est devenue victime d’un crime de haine apparemment organisé par les Azerbaïdjanais. Le consulat général d’Arménie à Los Angeles condamne fermement l’acte de vandalisme et la manifestation de haine dirigés contre l’établissement d’enseignement arménien et toute la communauté arménienne de la région de la Baie », a déclaré le consulat général.

Le consulat général d’Arménie exprime l’espoir que les forces de l’ordre enquêteront, révéleront et puniront ses auteurs. Le consulat général d’Arménie prend note de la réaction rapide du procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, via Twitter, exprimant son indignation face à l’incident.



« Quelqu’un a vandalisé l’école / centre communautaire arménien. Je suis outré. Ceci est totalement incompatible avec les valeurs de San Francisco. C’est aussi un CRIME. Nous travaillons avec le service de police de San Francisco pour enquêter. Nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs arméniens », a-t-il déclaré.