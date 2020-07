Des obus non explosés trouvés dans un village frontalier arménien

Des spécialistes du Centre arménien de déminage et d’expertise humanitaires ont trouvé vendredi un projectile de 122 mm dans le village frontalier de Chinari.



Un autre projectile a été trouvé dans le village de Choratan dans la province du Tavush. Ce dernier contenait des éclats d’obus qui, selon les conventions internationales, ne peuvent être utilisés contre la population civile.



Les munitions non explosées ont été transportées en lieu sûr et détruites.

Les deux villages faisaient partie des colonies civiles qui ont subi les bombardements azerbaïdjanais pendant les hostilités qui ont été incitées par la partie azerbaïdjanaise le 12 juillet.