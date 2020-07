Près de 300 personnes à Valence au grand rassemblement pour soutenir l’Arménie

A l’appel du Collectif Valence-Tavush un grand rassemblement de solidarité avec l’Arménie et la population du Tavoush agressées par l’Azerbaïdjan était organisé samedi 25 Juillet à 18 heures au jardin Idjevan à Valence, face au khatchkar arménien inauguré en 2015.

Près de 300 manifestants avaient répondu à l’appel du Collectif Valence-Tavouch soutenu par une vingtaine d’associations et organisations de la région valentinoise.

Etaient présents outre les religieux des églises arméniennes de Valence et des élus, les représentants du C24 Comité du 24 Avril, Ugab, FRA, Arménia, Amicale Malatia, Amicale Ourfa, la Maison de la Culture Arménienne, Radio A, Nor Séround, Homenetmen, Hamaskaïne, Mémoire et Avenir, Shéram, France Ashtarak, l’Ecole franco-arménienne, Les Amis du CPA, l’Acfoa, la Croix Bleue Arménienne, l’Ensemble Ara.

Nathalie Iliozer (Adjointe à Valence et membre d’associations arméniennes) a tout d’abord pris la parole pour remercier le large public venu soutenir l’Arménie et présenter les éléments liés à l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan en citant les noms des 5 soldats Arméniens tués dans l’attaque azérie du 12 juillet. Elle a ensuite affirmé la solidarité de la communauté arménienne de Valence et au-delà de la diaspora arménienne en faveur de l’Arménie.

Nazo Alain Jinbachian, président de la MCA de Valence, au nom du Collectif Valence-Tavoush a pris la parole pour dénoncer une nouvelle fois les agissements de l’Azerbaïdjan et le soutien de l’Arménie et de l’Artsakh. Nazo Alain Jinbachian a mis en exergue les manipulations de la Turquie et de l’Azerbaïdjan évoquant l’agression de l’Arménie. « L’Arménie et l’Artsakh ce sont trois millions de personnes, la Turquie et l’Azerbaïdjan plus de 84 millions. Qui agresse qui ? » a-t-il posé la question judicieusement. Il a ensuite appelé l’ensemble des 10 millions d’Arméniens de la planète à soutenir l’Arménie.

Véronique Pugeat Première Adjointe de la ville de Valence a également dans un discours sans concession apporté au nom du Maire de Valence Nicolas Daragon et ses conseillers, le plein soutien à l’Arménie, à la région de Tavoush dont le chef-lieu, la ville d’Idjevan est jumelée avec Valence. Elle a également appelé à l’apaisement de la tension dans cette région de l’Arménie « auquel on est très attachés » par la paix et le dialogue.

L’Ensemble Ara avec les musiciens Lévon Chatikyan, Georges Rastklan, Chris Bégoyan- et des chanteuses ont animé près du khatchkar la manifestation pour l’Arménie par des chants et de la musique patriotique.

Enfin une prière pour l’âme des soldats Arméniens disparus fut réalisée en commun avec les religieux et le public par le « Hayr Mér » (Notre Père). La cérémonie se terminant par l’hymne arménien et français chanté par l’ensemble du public.

Les organisateurs du Collectif Valence-Tavush ont ensuite demandé aux jeunes du Nord Séround de distribuer au public un document indiquant comment ceux qui désirent aider l’Armée arménienne pouvaient contribuer pas des dons via le site www.1000plus.am.

Krikor Amirzayan à Valence (article et reportage-photos)