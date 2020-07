Le soldat arménien Artur Muradyan décédé lors de l’agression azerbaïdjanaise a été enterré

Artur Muradyan, un soldat arménien de 19 ans gravement blessé lors d’une attaque azerbaïdjanaise contre une position militaire du nord-est le 14 juillet et décédé 8 jours plus tard dans un centre de santé militaire, a été enterré samedi au Panthéon militaire de Yerablur à Erevan avec tous les honneurs militaires, sous le salut des trois volées et l’hymne national de l’Arménie.

Le ministre de la Défense Davit Tonoyan a participé à l’événement funéraire.

Artur Muradyan a reçu à titre posthume la Médaille du service de combat pour les services rendus à la patrie sur proposition du Premier ministre et par décret du président.

L’un des proches d’Artur, Vahram Poghosyan, a déclaré qu’après avoir terminé ses études, Arthur avait été reçu à l’Université d’État d’Erevan pour devenir un spécialiste des études de recherche turques. « Interrogé sur la raison pour laquelle il souhaitait devenir turcologue, il a déclaré :« Je dois étudier et comprendre pourquoi ce pays est en fait hostile à notre peuple depuis des siècles ». Ce n’étaient pas des paroles désinvoltes, mais plutôt l’appel du sang, car il y a 105 ans les ancêtres d’Arhur ont perdu leur maison d’environ 50 personnes, il n’y avait que 2 survivants, qui ont défendu leur pays pendant 5 ans », a-t-il déclaré.

« Cher Artur, vous avez choisi votre chemin. Ayant juste mis le pied au seuil de la jeunesse, vous avez choisi le chemin de l’éternité, sacrifiant votre vie pour votre pays et votre peuple. Gloire à toi, Artur ! »