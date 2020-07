Des législateurs californiens condamnent les crimes de haine arménophobes à San Francisco

Des législateurs de l’État de Californie ont publié des déclarations fermes condamnant les crimes de haine arménophobes à San Francisco.

« Les écoles de nos enfants ne devraient pas être soumises à des graffitis racistes et haineux. L’incident à l’école arménienne Krouzian-Zekarian et à son centre communautaire arménien adjacent », a déclaré le sénateur Anthony Portantino.



« Les responsables doivent être identifiés et faire face à des conséquences juridiques. Selon les comptes rendus des journaux, les graffitis semblent être centrés sur l’Azerbaïdjan. J’appelle l’Azerbaïdjan à arrêter la violence non provoquée contre la frontière arménienne et à mettre fin à cette attaque contre les institutions américaines où nous envoyons nos enfants », a-t-il ajouté.

Le sénateur Bill Dodd a également condamné le vandalisme arménophobe à motivation raciste contre l’école arménienne bilingue Krouzian-Zekarian-Vasbouragan à San Francisco.

« Les crimes haineux et le vandalisme raciste sont odieux. Je soutiens la communauté arméno-américaine alors que les responsables sont identifiés et traduits en justice », a déclaré le sénateur Bill Dodd.



Ce crime de haine fait suite à un schéma d’attaques à motivation raciste contre les Arméniens, y compris les attaques de la foule contre les Arméniens par des Azerbaïdjanais en Russie, un incendie criminel contre un véhicule de l’ambassade arménienne en Allemagne et l’incendie délibéré d’une entreprise arménienne en Ukraine.

Les attaques anti-arméniennes font suite à la récente instigation des combats de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie qui ont commencé le 12 juillet lorsque les forces azerbaïdjanaises ont attaqué à plusieurs reprises la province du Tavush, dans le nord de l’Arménie, ciblant des cibles civiles et militaires avec de l’artillerie lourde, des drones de combat et des chars.