Arrestation des agresseurs azéris d’un automobiliste arménien

La police moscovite a arrêté les Azéris qui ont violemment agressé l’occupant Arménien d’un véhicule de marque BMW arborant une plaque d’immatriculation arménienne sur fonds de la crise arméno-azérie de la région du Tavush. L’information émane de la chaîne de télévision russe Mash Telegram.

« La police de Moscou a arrêté les 7 auteurs de l’agression d’une BMW portant une plaque minéralogique arménienne vendredi. Ces mêmes personnes avaient agressé Gaguik Grigoryan à Lyublin. Le jeune homme était assis dans la voiture lorsqu’un groupe de personnes l’a agressé. Grigoryan a été emmené à l’hôpital et a porté plainte. Quelques heures plus tard, les forces spéciales ont arrêté l’un puis six autres des agresseurs. Une opération a été lancée dans toute la ville pour rechercher les individus » a indiqué Mash Telegram. Selon ce dernier ces personnes -des Azéris- risquent jusqu’à 7 ans de prison.

Krikor Amirzayan