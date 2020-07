A New York les Arméniens ont manifesté contre l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan face à des contre-manifestants turco-azéris

A New York à l’appel du comité Armen Garo de la FRA Dachnagtsoutioun, plusieurs dizaines d’Arméniens ont manifesté vendredi 24 juillet contre l’agression azérie dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie à partir du 12 juillet. Face à la manifestation arménienne une contre-manifestation de plusieurs dizaines de Turcs et d’Azéris (ou Turcs brandissant le drapeau azéri souvent…) exprimaient leur haine anti-arménienne dans les rues de New York. Mais les Arméniens, nullement impressionnés par ces perturbateurs, ont continué à manifester et dénoncer l’agression de l’Azerbaïdjan sur l’Arménie et l’Artsakh.

Krikor Amirzayan