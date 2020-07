Déclaration de Sa sainteté Karékine II

C’est avec douleur que nous avons appris il y a quelques jours, le 10 juillet, au Saint Siège d’Etchmiadzine, la décision de M. Recep Tayip Erdogan, Président de la république de Turquie, de transformer en mosquée la basilique- musée de Sainte Sophie qui a une grande signification pour les Églises orthodoxes et le monde chrétien tout entier.

Malgré les appels de diverses organisations œcuméniques chrétiennes, des chefs des Églises et de responsables politiques, le gouvernement turc a unilatéralement pris cette décision condamnable violant ainsi les droits des minorités nationales religieuses de Turquie.

C’est avec douleur que nous notons que ces appels et le mécontentement de millions de Chrétiens ont été bafoués en ignorant même le fait que l’UNESCO a intégré la basilique sainte Sophie parmi les trésors du patrimoine universel de l’humanité.

Cet acte des autorités turques réveille de sombres souvenirs parmi le peuple arménien et les autres peuples chrétiens qui ont enduré durant des siècles la profanation et à la destruction de leurs sanctuaires par le pouvoir ottoman.

La sainte Église apostolique arménienne et le peuple arménien qui ont survécu au Génocide réalisé dans l’Empire ottoman partagent la douleur et la réprobation de leurs frères et sœurs orthodoxes.

L’Église arménienne condamne la décision aux motivations politiques du gouvernement turc qui menace gravement le processus de dialogue et de compréhension mutuelle des religions et appelle à sa révision pour revenir au principe de coexistence dans la prière des différentes communautés religieuses de Turquie.

Les aléas de l’histoire, les revirements géopolitiques ont fait que la basilique sainte Sophie, indépendamment de sa valeur historique et culturelle, a aussi une signification religieuse, culturelle et politique, devenant ainsi non pas l’objet de confrontation des civilisations, mais un symbole de coopération et d’unité pour l’humanité.

Dans ce contexte de bouleversement historique, en raison de la situation problématique créée par cette décisionunilatérale, nous voulons manifester par la prière notre soutien au Patriarche œcuménique de Constantinople, notre frère bien aimé Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée, ainsi qu’à nos frères et sœurs de l’Église orthodoxe.

Centre d’information du Catholicossat de tous les Arméniens

Saint -Etchmiadzine, le 14 juillet 2020

Traduction : Sahag Sukiasyan