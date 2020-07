Athènes, (AFP) - Plusieurs dizaines de personnes « en deuil »,

brandissant des drapeaux grecs et des images de la vierge, se sont rassemblées vendredi soir à Athènes et Thessalonique pour prier et protester contre la reconversion en mosquée de l’ex-basilique Sainte-Sophie, « symbole de l’orthodoxie et de l’hellénisme », selon une banderole.

A travers toute la Grèce, les cloches des églises orthodoxes ont retenti en

début d’après-midi, leurs drapeaux en berne, pour dénoncer ce que l’archevêque

Iéronymos, chef de l’Eglise de Grèce, a qualifié d’« acte impie souillant »

l’ancienne basilique de l’empire byzantin. Aujourd’hui "est un jour de deuil

pour toute la chrétienté« , a déclaré le patriarche, soulignant que »Sainte-Sophie est « un symbole de notre foi ».

Des milliers de musulmans ont participé vendredi à Istanbul à la première

prière en l’ex-basilique Sainte-Sophie, haut-lieu de l’orthodoxie reconverti

en mosquée.

Le 10 juillet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a décidé de rendre

l’édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut

de musée.

Plusieurs dizaines de personnes ont prié et chanté au son du bouzouki dans

le centre d’Athènes, à l’appel d’organisations orthodoxes, a constaté une

journaliste de l’AFP. "C’est la deuxième prise de Constantinople par les

Turcs« , scandait un mégaphone. »Non au nouvel ottomanisme", pouvait-on lire

également sur une banderole.

"Ce n’est pas un jour de deuil, c’est un jour de réveil face à

l’agressivité grandissante de la Turquie", a déclaré à l’AFP Constantinos

Bogdanos, député du parti conservateur au pouvoir, Nouvelle-Démocratie.

Des dizaines de fidèles ont ensuite afflué vers la cathédrale d’Athènes, où

Mgr Iéronymos disait une messe spéciale en début de soirée et chanté l’hymne

acathiste en l’honneur de la vierge Marie.

Cet hymne acathiste fut chanté la première fois pour célébrer la protection

que la vierge offrit à la ville de Constantinople, lors de son siège en 626.

La bataille fut remportée par les forces grecques contre les armées

musulmanes, pendant que le patriarche Serge implorait la protection de la

vierge et que le peuple défilait en procession.

Selon la tradition grecque, la même messe a été dite à Sainte-Sophie, à la

veille de la chute de l’empire byzantin aux Ottomans en 1453.

A Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, quelque 150 personnes ont

également manifesté a constaté un photographe de l’AFP.

"Pour nous, Grecs orthodoxes, Sainte-Sophie est aujourd’hui plus que jamais

dans nos esprits. Là-bas bat notre cœur", a déclaré vendredi devant la presse

le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

"Ce qui se passe à Constantinople aujourd’hui n’est pas une manifestation

de puissance mais au contraire le signe d’une faiblesse", a-t-il ajouté,

accusant la Turquie d’« insulter le patrimoine du 21e siècle ».

Après avoir reçu le patriarche d’Alexandrie Theodore II, le Premier

ministre a appelé à "transformer notre tristesse en force, sang-froid et en

unité. Parce que Sainte-Sophie existe justement pour nous unir tous, nous

invitant à regarder plus haut".

Convertie en mosquée après la prise de Constantinople, Sainte-Sophie a été

transformée en musée en 1934 par le premier président de la République turque,

Mustafa Kemal Atatürk, soucieux de « l’offrir à l’humanité ».

La maison natale d’Atatürk à Thessalonique, la 2e ville de Grèce, a été

fermée vendredi par le consulat turc, officiellement pour entretien jusqu’à

lundi.

Œuvre architecturale majeure, construite au VIe siècle par les Byzantins

qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est classée au patrimoine

mondial par l’Unesco. Pour la Grèce, l’ex-basilique est identifiée à

Constantinople, comme les Grecs continuent toujours d’appeler Istanbul.