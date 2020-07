Déclaration à la presse des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et du représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE

MOSCOU / PARIS / WASHINGTON, DC, 24 juillet 2020 - Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de la France et Andrew Schofer des États-Unis d’Amérique) et le Représentant personnel de l’OSCE Le Président en exercice (PRCIO) Andrzej Kasprzyk ont publié aujourd’hui la déclaration suivante :

Les coprésidents et le PRCIO se félicitent de la stabilité relative le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie depuis le 16 juillet. Les coprésidents demandent aux parties de profiter de la réduction actuelle des hostilités actives pour se préparer à des négociations de fond sérieuses afin de trouver une solution globale au conflit. Les coprésidents soulignent une fois de plus qu’il est essentiel de s’abstenir de déclarations et d’actions provocatrices, y compris des menaces ou des menaces perçues contre les civils ou les infrastructures critiques, pendant cette période délicate.

Les coprésidents notent que les récentes déclarations publiques critiquant les efforts conjoints des pays coprésidents et / ou cherchant unilatéralement à établir de nouvelles « conditions » ou à modifier le format du processus de règlement ne sont pas propices à la reprise d’un dialogue constructif. Les coprésidents réaffirment que la volonté politique de parvenir à un règlement pacifique durable est mieux démontrée en s’abstenant de prendre des positions maximalistes, en adhérant strictement au cessez-le-feu et en s’abstenant de déclarations et d’actions provocatrices.

Les coprésidents et le PRCIO expriment leur appréciation pour le ferme engagement des dirigeants d’organisations internationales, notamment les Nations Unies, l’OSCE et l’Union européenne, dont les appels à un strict respect du cessez-le-feu et à un dialogue renouvelé sous les auspices des coprésidents se sont alignés sur et ont soutenu les efforts de médiation intensifs des coprésidents. Nous notons comme particulièrement positive l’impartialité de ces interventions, qui ont exhorté les parties à se concentrer sur la réduction des tensions plutôt que sur l’assignation à d’autres de la seule responsabilité de provoquer la récente escalade. Les coprésidents se félicitent du consensus international croissant appelant à une désescalade et à un retour rapide aux négociations de bonne foi sans conditions.

Les coprésidents réaffirment que les principes et les éléments exposés dans leur déclaration du 9 mars 2019 continuent de constituer la base de leurs efforts de médiation. Les coprésidents sont prêts à rencontrer les dirigeants ou leurs représentants à tout moment. Les coprésidents soulignent également que les observateurs de l’OSCE devraient retourner dans la région dès que possible.