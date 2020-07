Mehriban Alieva, spectaculaire dame de fer

Son compte Instagram relaie habituellement les inaugurations d’écoles ou d’hôpitaux financés par sa fondation, ou ses visites de musées à l’étranger, allure juvénile et chic de Barbie brune, profond décolleté et talons aiguilles compris. Mais le regain de tension il y a quelques jours dans le Haut-Karabakh a poussé la première vice-présidente de l’Azerbaïdjan à lancer un message plus engagé à ses 450 000 abonnés (un habitant sur cinq !) : « Le peuple azerbaïdjanais n’acceptera jamais l’occupation ! Notre terre, notre lutte pour la patrie sont sacrées ! L’ennemi a été repoussé et le sera toujours ! […] Qu’Allah protège l’Azerbaïdjan et notre peuple ! »

