Mehriban Aliyeva : J’appelle les organisations « Freedom House », « Amnesty International » et « Human Rights Watch », qui se déclarent défenseurs des droits de l’homme, à évaluer équitablement les incidents commis

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a fait appel à ses compatriotes à propos des récents événements survenus à Los Angeles et dans les capitales de certains pays européens.

« Chers compatriotes,

Les récents événements à Los Angeles et dans les capitales de certains pays européens ont beaucoup indigné des millions d’Azerbaïdjanais, dont moi-même.

Les actions pacifiques et patriotiques des Azerbaïdjanais en faveur de leur patrie, préalablement convenues avec les autorités compétentes des pays respectifs, se sont confrontées à des violences physiques, à des agressions et à une haine inhumaine de la part de membres de la diaspora arménienne.

Des provocateurs bien préparés et entraînés ont profité de leur grand nombre pour attaquer et blesser des manifestants pacifiques. Dans un certain nombre de cas, des groupes arméniens agressifs ont attaqué des Azerbaïdjanais qui n’ont pas pu résister à la foule en colère.

La haine et l’idéologie de la phobie de l’Azerbaïdjan, pétries au fil des décennies, portent leurs « fruits » - certains Arméniens jettent des pierres sur des manifestants pacifiques azerbaïdjanais dans le centre des capitales mondiales, tandis que d’autres tirent de l’artillerie lourde sur les maisons des citoyens azerbaïdjanais.

Il y a eu de nombreux exemples de tels crimes contre le peuple azerbaïdjanais dans l’histoire.

[...]

Depuis plus de 30 ans, le réseau d’agit-prop arménien, à l’aide de sa grande diaspora, mène une propagande anti-azerbaïdjanaise en cherchant à justifier ces crimes cruels. Ce n’est pas un secret que la majorité absolue des campagnes calomnieuses contre notre pays sont également inspirées et financées par la diaspora arménienne.

Le degré de haine et d’agression est tellement démesuré que certains de ses représentants décident de commettre l’anarchie et l’arbitraire dans les capitales des pays occidentaux qui se considèrent comme le berceau de la démocratie.

Comment expliquer autrement que des pierres soient lancées sur l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan et que des manifestants pacifiques soient blessés à Bruxelles, centre politique de l’Europe unie ?

Les images horribles de violence et de vandalisme perpétrés à Los Angeles, Bruxelles et dans d’autres villes, montrant le vrai visage de nos ennemis, suscitent non seulement une indignation juste, mais également des questions raisonnables.

Pourquoi les forces de l’ordre de ces pays permettent-elles aux groupes de gangsters impudents de commettre ce genre d’atrocités ? Comment fermer les yeux sur ces crimes ?

Au nom des millions d’Azerbaïdjanais dans le monde, j’appelle les autorités compétentes des États-Unis, de la Belgique et d’autres États à mener une enquête approfondie sur ces événements, à leur donner une évaluation juridique appropriée et à traduire tous les responsables en justice, car les actes illégaux doivent être punis.

J’appelle également de nombreuses organisations non gouvernementales, ainsi que des organisations « Freedom House », « Amnesty International » et « Human Rights Watch », qui se déclarent défenseurs des droits de l’homme, à évaluer justement ces incidents. Mais pour une raison quelconque, nous n’entendons toujours pas leur voix. J’espère que ces institutions, faisant preuve de principes suffisants, abandonneront la politique de deux poids deux mesures et feront des déclarations fondées sur des faits.

Chers frères et chères sœurs,

Ces incidents montrent clairement à quel point la politique agressive de l’Arménie représente une menace sérieuse pour la population pacifique azerbaïdjanaise.

Dans ces circonstances, il est de notre devoir de transmettre cette vérité à la communauté mondiale.

Notre tâche consiste à nous unir et à exhorter toutes les tribunes à enquêter équitablement sur les derniers actes de violence et à traduire les auteurs en justice.

Chaque voix compte !

J’appelle tous les Azerbaïdjanais du monde entier à agir ensemble, à unir tout le potentiel de notre diaspora pour répondre de manière appropriée à l’ennemi indigne. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas des sauvages, ni bandits qui s’appuient sur une haine inhumaine. Notre lutte ne doit être menée que dans le cadre juridique.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait entendre leur voix ces jours-ci et ont hissé le drapeau azerbaïdjanais dans des villes du monde entier.

Et sans doute, aucune provocation ne pourra jamais nous forcer à nous détourner du droit chemin. Nous sommes des millions, mais nous avons un objectif commun : la défense de la patrie, la restauration de son intégrité territoriale et la justice historique.

Car, le Karabagh, c’est l’Azerbaïdjan ! »