L’Assemblée Arménienne d’Amérique se félicite de l’adoption d’un amendement en faveur du déminage dans le Haut-Karabagh

L’Assemblée Arménienne d’Amérique (Assemblée) a salué l’inclusion de l’amendement Speier-Cox-Krishnamoorthi concernant l’aide au déminage au Haut-Karabagh dans le cadre de la HR 7608 - État de l’exercice 2021 des opérations étrangères, de l’agriculture, du développement rural, de l’intérieur, de l’environnement, à la Chambre des représentants des États-Unis.

Cet amendement bipartite, coparrainé par les représentants Gus Bilirakis (R-FL), Devin Nunes (R-CA), Brad Sherman (D-CA), Susie Lee (D-NV), Gil Cisneros (D-CA), John Garamendi ( D-CA), Linda Sanchez (D-CA), Andy Levin (D-MI), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Jim Langevin (D-RI), Tony Cardenas (D-CA), Anna Eshoo (D -CA), Adam Schiff (D-CA), Brad Schneider (D-IL), Grace Napolitano (D-CA), Judy Chu (D-CA), Carolyn Maloney (D-NY), Zoe Lofgren (D-CA) ), Jim Costa (D-CA), Jan Schakowsky (D-IL), Dave Cicilline (D-RI), Rashida Tlaib (D-MI), Ruben Gallego (D-AZ), Josh Gottheimer (D-NJ), Ilhan Omar (D-MN), Harley Rouda (D-CA), Juan Vargas (D-CA), Paul Tonko (D-NY), Max Rose (D-NY), Ted Deutch (D-FL), Jimmy Gomez (D-CA), Danny K. Davis (D-IL) et Dina Titus (D-NV), fournit 1,4 million de dollars d’aide humanitaire au déminage au Haut-Karabagh.Il a été adopté par la Chambre dans le cadre d’un ensemble d’amendements en bloc.

« Nous félicitons les représentants Speier, Cox et Krishnamoorthi ainsi que les plus de 30 coparrainants qui ont présenté cet amendement bipartisan. Le déminage est d’une importance cruciale pour continuer à aider à sauver des vies. Comme le membre du Congrès Sherman l’a indiqué plus tôt dans la journée lors d’une audition sur le budget de l’exercice 2021 de l’administration, l’USAID doit terminer le travail (faisant référence au déminage dans le Haut-Karabagh) », a déclaré la directrice des relations avec le Congrès de l’Assemblée, Mariam Khaloyan.

Lors de son témoignage devant la Chambre et le Sénat, l’Assemblée a toujours et à plusieurs reprises plaidé pour une assistance solide au peuple d’Artsakh, y compris au déminage. Pour un investissement relativement faible, les États-Unis peuvent faire une différence significative pour la population du Haut-Karabagh, en particulier pour les enfants.

Mariam Khaloyan a ajouté : « L’inclusion de cet amendement témoigne des valeurs partagées entre les États-Unis et le Haut-Karabagh, et contraste fortement avec les tentatives mal conçues d’interdire une telle assistance, en parallèle avec l’Azerbaïdjan et ses lobbyistes pour marginaliser le peuple arménien. L’Assemblée reste profondément troublée par les attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et le Haut-Karabagh, qui ont commencé au début du mois, y compris les menaces de viser la centrale nucléaire arménienne.

« Nous sommes ravis de voir la Chambre des représentants inclure un financement dans le projet de loi sur l’État et les opérations étrangères pour le déminage humanitaire dans le Haut-Karabakh. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux représentants Speier, Cox et Krishnamoorthi d’avoir dirigé cet effort, et tenons à remercier les nombreux autres membres du Congrès qui ont travaillé si dur pour aider à faire en sorte que le travail de sauvetage de l’organisation HALO puisse se poursuivre », a déclaré Kristen Stevens responsable des affaires au gouvernement pour l’ONG The HALO Trust (USA).