Des députés européens demandent à l’Azerbaïdjan d’installer le mécanisme d’enquête de l’OSCE

A l’initiative du député européen Costas Mavrides (S&D), 29 députés de sept groupes politiques ont adressé une lettre au haut représentant de l’UE / vice-président de la Commission européenne Josep Borrell.

Les députés demandent à l’UE d’utiliser son influence pour mettre en place des mesures de confiance authentiques et efficaces et exhortent les autorités azerbaïdjanaises à installer le mécanisme d’enquête de l’OSCE sur les violations du cessez-le-feu.

La lettre originale est ci-dessous :

Honorable Haut Représentant / Vice-Président,

Cher M. Borrell,

Au milieu d’une pandémie mondiale, nous assistons à une dangereuse escalade de la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis le 12 juillet 2020, entraînant des pertes tragiques des deux côtés et avec le potentiel de se transformer en guerre, déstabilisant toute la région et donc le voisinage oriental de l’Union européenne.

Tout en exprimant clairement notre plein soutien aux efforts du groupe de Minsk de l’OSCE et aux Principes de base de 2009, à savoir le non-recours à la force, l’intégrité territoriale et l’égalité des droits et l’autodétermination des peuples, il est essentiel d’œuvrer activement à la lutte contre le discours de haine et la rhétorique de guerre.

Il est essentiel que l’UE utilise son influence pour mettre en place des mesures de confiance authentiques et efficaces, notamment le mécanisme d’enquête de l’OSCE sur les violations du cessez-le-feu, qui empêcherait les parties de se blâmer pour avoir lancé des attaques meurtrières. L’Arménie a accepté de discuter des détails du mécanisme. L’Azerbaïdjan doit faire de même.

Les parties doivent reprendre immédiatement les négociations et œuvrer à un règlement durable et pacifique du conflit. Il est évident qu’il ne peut y avoir de solution militaire au conflit du Haut-Karabagh. Notre objectif est d’avoir un voisinage européen pacifique, prospère et sûr et nous devons prendre des mesures concrètes dans ce sens.

Cordialement,

Alfonsi François, Ara-Kovacs Attila, Asimakopoulou Anna-Misel, Barrena Pernando, Castaldo Fabio Massimo, Christoforou Lefteris, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Guillaume Sylvie, Hautala Heidi, Heide Hannes, Kaili St Eva, Kouloglou Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Kympouropoulos Stelios, Liberadzki Bogusław, Mavrides Costas, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Santos Isabel, Schreijer-Pierik Annie, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Stefanuta Nicolae, Tomac Eugen Voet.