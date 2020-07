Vladimir Poutine dit que la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est une question sensible pour la Russie

À la lumière de la récente escalade des violences azéries, le président russe Vladimir Poutine a discuté des relations avec les pays de la CEI, à savoir l’Arménie et l’Azerbaïdjan, avec les membres permanents du Conseil de sécurité, rapporte le Kremlin.

Vladimir Poutine a déclaré que la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est une question sensible pour la Fédération de Russie.

La réunion a été suivie par le Premier ministre Mikhail Mishusin, les présidents des deux chambres du parlement russe - Valentina Matviyenko et Vyacheslav Volodin ; Le vice-président du conseil, Dmitri Medvedev ; le chef de l’administration présidentielle Anton Vaino ; Le secrétaire du Conseil Nikolay Patrushev ; Le Ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov ; Alexander Bortnikov, chef du Service fédéral de sécurité ; Le chef du renseignement étranger, Sergey Naryshkin ; et le Représentant présidentiel spécial pour la protection de l’environnement, l’écologie et les transports Sergey Ivanov.

Au moins 17 décès de militaires ont été confirmés après l’escalade de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise le 12 juillet.

Selon le ministère arménien de la Défense, la situation a été relativement calme ces derniers jours, avec des tirs irréguliers signalés en direction des positions arméniennes.