Mise à jour de la carte Covid-19 d’Arménie

La carte Covid-19 des personnes auto-isolées d’Arménie a été mise à jour, informe le ministère de la Santé.

La carte est désormais plus interactive et fournit plus d’informations.

Elle est mise à jour toutes les heures et affiche les adresses des personnes auto-isolées avec une précision de 0 à 100 mètres pour garantir la confidentialité des données personnelles.

Dans tous les cas, il est possible de voir la date à laquelle le coronavirus a été confirmé, l’âge et le sexe du patient.

Une application appropriée peut également être téléchargée.