Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères d’Arménie sur la récente provocation à la violence contre les Arméniens à l’étranger

Récemment, des cas de violence contre les citoyens de la République d’Arménie et les représentants de la communauté arménienne ont été enregistrés dans différents pays. Il y a eu des cas d’obstruction au travail normal du service diplomatique arménien à l’étranger ainsi que des communautés arméniennes, de destruction délibérée de leurs biens personnels et ceux de leur service, ce qui, dans certains cas, a également menacé la sécurité du personnel diplomatique. Des mesures racistes sont mises en œuvre pour perturber les relations commerciales et économiques de l’Arménie avec divers pays.

L’élargissement géographique de ces actions et les preuves de l’implication des représentants officiels azerbaïdjanais dans les actions contre les missions diplomatiques de la République d’Arménie démontrent que les actions susmentionnées sont guidées par les structures étatiques de l’Azerbaïdjan.

Nous condamnons fermement la pratique d’incitation à des affrontements ethniques dans différents pays, qui est la énième manifestation de l’irresponsabilité de Bakou et qui s’inscrit pleinement dans la rhétorique et la politique de l’Azerbaïdjan de provocation à l’hostilité entre les deux peuples, sans restrictions géographiques.

Nous appelons nos compatriotes à être vigilants, à ne céder à aucune provocation, le cas échéant, à contacter immédiatement les forces de l’ordre locales, les structures communautaires arméniennes, les représentants diplomatiques de la République d’Arménie.