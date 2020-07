Des députés libanais proposent de désigner le 24 avril comme Journée nationale pour commémorer les génocides arméniens et autres

Un certain nombre de membres du Parlement libanais de divers partis ont signé une résolution commune rédigée par Samy Gemayel, député et président du parti Kataeb, appelant à une législation déclarant le 24 avril une journée nationale commémorant les arrestations, la tentative d’extermination, et les déportations forcées par l’Empire ottoman d’Arméniens, de Syriaques, d’Assyriens et d’autres minorités pendant et après la première guerre mondiale.

La résolution stipule également que toutes les écoles, institutions et universités consacrent la première session du 23 avril aux événements historiques qui ont eu lieu en 1915 pour informer les étudiants sur les dangers du racisme, de la discrimination de toutes sortes et de l’importance de la sauvegarde des droits de l’homme.

En outre, la résolution déclare que les Arméniens, Syriaques, Assyriens et autres minorités touchés par la politique génocidaire de l’Empire ottoman, qui ont fui au Liban pour se réfugier, constituent une composante essentielle du peuple libanais et font partie intégrante de la société libanaise. Les événements de 1915 ont coïncidé avec la grande famine qui a frappé le Mont-Liban entre les années 1915-1918, au cours de laquelle un tiers de la population du pays à cette époque (entre 120 000 et 200 000 personnes) a péri.

La législation, coordonnée avec le parti SD Hunchakian, a été initiée par Araz Bedros, un activiste politique libano-arménien et chroniqueur d’opinion, qui a travaillé en étroite collaboration avec Samy Gemayel et le parti Kataeb pour rédiger le projet de loi.

« Avec persévérance et détermination, nous pouvons atteindre nos objectifs », a déclaré Araz Bedros. « En tant que descendant des survivants du génocide arménien, j’ai le sentiment que tous les génocides doivent pour moi être commémorés. Après tout, garder le silence est un crime et un encouragement à de nouveaux massacres. Il est temps que la génération future soit informée de la sombre époque ottomane. Nous ne devrions pas avoir à expliquer ce qu’est un génocide et la façon dont les Arméniens ont été torturés et déportés. Ces crimes devraient être enseignés dans les écoles, pour cultiver une génération future contre tous les génocides et l’humanité qui ne tolérerait jamais un autre massacre. J’espère que le parlement libanais et les députés arméniens continueront ce que nous avons commencé et précipiteront le vote du projet de loi », a-t-elle ajouté.

Le Parlement libanais a reconnu le génocide arménien en mai 2000.