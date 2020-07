Les citoyens d’Arménie sont plus nombreux au lac Sevan pour cause de fermeture des frontières

Les frontières de l’Arménie étant fermées, le tourisme intérieur redouble d’énergie et la fréquentation du lac Sevan est forte en ces journées de chaleur. Gnel Sanosyan le gouverneur de la région de Gegharkounik a indiqué que le lac Sevan attirait un flot important de citoyens arméniens venus se rafraichir. Un tourisme qui fait tourner l’économie locale. Le flot de touristes étrangers qui n’est plus présent pour cause de coronavirus met toutefois en très grande difficulté de nombreux secteurs de l’économie vivant du tourisme.

Krikor Amirzayan