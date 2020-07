Le mémorial dédié à Alexandre Miasnikian au centre d’Erévan est en rénovation

Les travaux de rénovation de la statue d’Alexandre Miasnikian à quelques pas de la Mairie d’Erévan au centre de la capitale arménienne est en rénovation. Les travaux sont intégralement financés par la famille Vardanyan.

Le mémorial inauguré en 1980 est l’œuvre de l’architecte Jim Torosyan et du sculpteur Ara Chiraz. Depuis ces 40 années, il n’a pas été rénové et s’est fortement dégradé. Les plaques de granit qui couvrent la structure pouvant se déceler à tout moment et tomber. Un risque pour les personnes qui passent à proximité du mémorial. Après sa rénovation le mémorial dédié au révolutionnaire Alexandre Miasnikian retrouvera son aspect d’origine.

Krikor Amirzayan