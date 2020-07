Le Figaro : Azerbaïdjan/Arménie : le chef de l’ONU réclame une solution négociée

Azerbaïdjan/Arménie : le chef de l’ONU réclame une solution négociée

Par Le Figaro avec AFP

Publié le 22 juillet 2020 à 21:52

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réclamé ce mercredi 22 juillet, une « désescalade complète et immédiate » et « un retour aux négociations » entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie après les récents combats qui ont de nouveau opposé les deux pays, lors d’entretiens téléphoniques avec leurs dirigeants.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/azerbaidjan/armenie-le-chef-de-l-onu-reclame-une-solution-negociee-20200722