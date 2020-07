Le Monde : Entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, « le danger est toujours là »

INTERNATIONAL ARMÉNIE

Erevan accuse Bakou d’avoir mené un assaut mardi, dix jours après le regain de tension entre les deux voisins qui, cette fois, s’opposent sur leur frontière, et non plus dans la zone du Haut-Karabakh, laissant craindre un élargissement du conflit.

