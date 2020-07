Les Services spéciaux d’Azerbaïdjan appellent les citoyens d’Arménie et sous couvert de sondage désirent soutirer des informations militaires stratégiques

Le Service de sécurité d’Arménie met en garde les citoyens arméniens contre les appels téléphoniques originaire d’Azerbaïdjan visant à récupérer des informations sur la situation militaire en Arménie. D’après le Service de sécurité d’Arménie ce sont les membres des Services spéciaux d’Azerbaïdjan qui réalisent ces appels sur les téléphones portables de citoyens d’Arménie. Il se présente comme des agents de sondages d’opinion basés en Arménie. Mais ils posent des questions sur la situation militaire en Arménie et désirent soutirer des informations stratégiques. Le Service de sécurité d’Arménie communique deux numéros de téléphones portables (094 39 75 95 et 093 52 72 08) d’où proviennent ces appels et demande aux citoyens arméniens de ne pas répondre à ces appels.

Krikor Amirzayan