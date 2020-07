Les Arméniens manifestent à Canberra (Australie) leur soutien à l’Arménie et l’Artsakh face à l’Ambassade d’Azerbaïdjan

A Canberra capitale de l’Australie, les Arméniens ont manifesté devant l’Ambassade d’Azerbaïdjan aux cris et slogans de « l’Artsakh c’est l’Arménie ! » et « Stop Aliev ! ». Les membres de la communauté arménienne de Canberra et sa jeunesse ont par cette manifestation pacifique voulu affirmer leur soutien à l’Arménie et à l’Artsakh face à l’agression de l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan