Le Dauphiné Libéré : Une manifestation pour soutenir l’Arménie, samedi 25 juillet à Valence

Samedi 25 juillet, un rassemblement de soutien est organisé au parc Itchevan de Valence, à 18 heures. À l’initiative de la communauté arménienne, et notamment du collectif Valence-Tavush, récemment créé pour soutenir la région du même nom. Celle-ci est depuis le 12 juillet au cœur de tensions grandissantes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan voisin.



La première nation accuse la seconde de mener des assauts à la frontière commune. “Bakou veut la guerre alors que nous ne voulons que la paix”, affirme dans un communiqué le collectif valentinois. De jeunes Arméniens ont été récemment dépêchés afin de défendre le pays. Pour les soutenir, le collectif invite les Valentinois à se joindre au rassemblement. D’autant que la ville jumelle de Valence, Idjevan, est située non loin de la frontière azérie.

Au vu du contexte sanitaire, la manifestation aura une durée limitée, avec “quelques animations” prévues. Malgré l’étendue du parc, le port du masque sera obligatoire, indiquent les organisateurs.

https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2020/07/24/une-manifestation-pour-soutenir-l-armenie-samedi-25-juillet-a-valence?fbclid=IwAR2hOyVL5QhoeqMOnwBRqNLBf2dGIeDFOX7jMsJyPTJo20yIXPSDGaAsFa8