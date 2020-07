La Russie demande à la Turquie de la retenue sur conflit du Karabakh

La Russie a demandé jeudi à la Turquie de faire preuve de retenue dans sa réaction aux événements meurtriers à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui ont été fermement condamnés par l’Arménie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont discuté des affrontements entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises lors d’une conversation téléphonique.

« En relation avec la récente escalade de la violence entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la partie russe a souligné la nécessité d’une approche équilibrée et d’un endiguement des parties impliquées dans le conflit afin de prévenir une nouvelle aggravation de la situation, d’assurer la sécurité à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et d’intensifier les efforts pour le processus de paix du Haut-Karabakh », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Ils ont convenu de développer la coopération entre Moscou et Ankara pour stabiliser la région », a ajouté la déclaration. Elle ne donne pas plus de détails.

La Turquie a rendu l’Arménie responsable des combats qui ont éclaté le 12 avril et se sont poursuivis pendant plusieurs jours, faisant au moins 17 morts des deux côtés. Elle s’est engagée à continuer à soutenir fermement l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh, y compris par une assistance militaire.

Le gouvernement arménien a dénoncé la réaction turque, accusant Ankara de tenter de déstabiliser la région, de saper les efforts internationaux pour résoudre le conflit et de représenter une menace sérieuse pour la sécurité de l’Arménie. Le Premier ministre Nikol Pashinian a déclaré plus tôt dans la journée de jeudi que la position de plus en plus « agressive » d’Ankara en faveur des Azéris nécessitait de repenser la politique étrangère et de sécurité de l’Arménie. Il n’a pas donné de détails.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré la semaine dernière que les Arméniens « paieront certainement pour ce qu’ils ont fait » à l’Azerbaïdjan, le principal allié régional de son pays. De telles déclarations ont alimenté les spéculations sur l’intervention de la Turquie dans le conflit du Karabakh du côté de l’Azerbaïdjan.

Les analystes pensent que Moscou s’opposerait fermement à la présence militaire turque dans l’ancienne région soviétique considérée par elle comme une zone d’influence géopolitique russe.

La Russie est alliée à l’Arménie et a des milliers de troupes stationnées dans l’Etat du Caucase du Sud.