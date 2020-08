VTB Arménie première banque en Arménie à lancer des anneaux connectés

Pour la première fois en Arménie, la banque VTB Arménie propose à ses clients un nouveau et moderne mode de paiement sans numéraire via un anneau connecté a rapporté le service de presse de la banque.

Un anneau connecté est une nouvelle étape dans le développement des paiements sans contact et un gadget unique créé sur la base de la technologie, de la finance et de l’expérience utilisateur.

Les anneaux connectés sont une forme alternative de carte en plastique, à l’intérieur de laquelle se trouve un module à puce qui vous permet de payer vos achats, d’encaisser des fonds aux distributeurs automatiques en utilisant le mode de paiement sans contact de la technologie NFC.

L’anneau connecté peut être « lié » à une carte déjà existante de VTB Arménie. Et si vous n’avez pas encore de carte valide à la banque, avec l’anneau connecté la banque fournit une carte bancaire pour les transactions également dans l’environnement Internet.

Pour effectuer un paiement ou un retrait à l’aide d’un anneau connecté il vous suffit d’apporter l’anneau à un terminal ou à un guichet automatique avec la possibilité d’accepter les paiements sans contact et la transaction sera effectuée automatiquement en quelques secondes.

Lors de la création des anneaux connectés, les dernières tendances et besoins du monde moderne et de l’utilisateur ont été pris en compte : avec l’anneau, vous pouvez plonger à une profondeur de 50 mètres, il n’est pas endommagé lorsqu’il tombe, ne nécessite pas de recharge et fonctionne de manière totalement indépendante .

L’anneau connecté est également un accessoire intéressant et élégant en céramique de haute qualité dans différentes variantes - avec une surface mate lisse et brillante, avec une surface à facettes et avec une coupe le long des contours externes avec différentes couleurs - noir, blanc, bleu , rose, qui représente un large choix pour des clients aux goûts et préférences différents, est également un excellent cadeau pour un être cher pour toutes les vacances. La bague est fournie aux clients dans un emballage cadeau.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une carte bancaire avec vous pour effectuer des paiements sans espèces avec l’anneau, et des paiements jusqu’à 20000 drams (environ 40 $) peuvent être effectués sans entrer de code PIN.