Pachinian precise les contours de la menace turque

Après la guerre des mots qui l’a opposé aux dirigeants turcs, qui ont réaffirmé sur un ton martial leur soutien à l’Azerbaïdjan durant les combats qui ont ravivé les tensions sur la frontière arméno-azérie depuis le 12 juillet, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a jugé utile de préciser les contours de cette menace turque, qui a toujours été une donnée majeure de la doctrine stratégique de l’Arménie depuis son accession à l’indépendance en 1991, et d’évoquer de possibles réaménagements de cette doctrine en vue d’y faire face. L’Arménie doit reviser sa politique étrangère et sa politique de sécurité en réponse au soutien de la Turquie, toujours plus « agressive », à l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabagh, a ainsi annoncé Nikol Pachinian jeudi 23 juillet. En écho aux déclarations d’autres responsables arméniens, N.Pachinian a affirmé qu’ Ankara cherchait à attiser les tensions dans la zone du conflit en faisant porter à Erevan la responsabilité des combats meurtriers de ce mois qui se sont déroulés sur la frontière arméno-azérie et en promettant une aide militaire à Bakou.

« Le seul pays qui a cherché à accroître le niveau de violence, plutôt qu’à apaiser la situation , [durant les combats], c’est la Turquie », a déclaré le premier ministre en inaugurant la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. « En raison de la politique déstabilisatrice et agressive de ce pays dans un certain nombre de pays de régions voisines et de sa politique traditionnellement anti-arménienne, illustrée par sa justification du génocide arménien [de 1915], la position de la Turquie n’a rien de surprenant », a indiqué le premier ministre arménien en ajoutant : « Mais son agressivité accrue justifie la nécessité d’une certaine révision de notre politique, y compris pour ce qui concerne le niveau de notre participation dans les cadres internationaux pour faire face à cette agressivité de la Turquie ».

N.Pachinian n’a toutefois pas précisé si cette revision passait par un renforcement des liens militaires déjà étroits avec la Russie, son principal allié, ou par un développement de la coopération dans le domaine de la sécurité avec l’Occident. Mais il n’a pas manqué de souligner le rôle de la Russie dans les efforts internationaux en vue de faire cesser les affrontements sur la frontière arméno-azérie, qui avaient baissé en intensité le 17 juillet, après avoir coûté la vie à au moins 17 soldats en cinq jours. A la Turquie, qui accusait l’Arménie d’avoir déclenché les hostilités et s’engageait à venir en aide militairement à son « frère azéri », l’Arménie avait répondu en accusant à demi-mot Ankara d’avoir encouragé les Azéris dans ces provocations militaires et en désignant la Turquie comme une « menace à la sécurité de l’Arménie et de la région ».

Le Conseil national de sécurité de la Turquie a condamné pour sa part mercredi l’« agression » arménienne dans un communiqué publié après une réunion présidée par Erdogan en personne. Le communiqué signalait notamment qu’Ankara « soutiendra toute décision de l’Azerbaïdjan ». Le ministre turc de la défense Hulusi Akar avait déclaré le 16 juillet que l’ Arménie devra « rendre des comptes » pour son « attaque » contre l’Azerbaïdjan, sans donner plus de précision. H.Akar s’était exprimé lors d’une rencontre avec une délégation militaire azerbaïdjanaise conduite à Ankara par le vice-ministre de la Défense Ramiz Tahirov. La délégation avait aussi rencontré Ismail Demir, qui dirige l’agence de l’Etat contrôlant l’industrie turque de défense. I. Demir avait tweeté après la rencontre qu’Ankara était prêt à fournir à Bakou des drones militaires et des missiles.