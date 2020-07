Les exportations d’abricots de l’Arménie s’élèvent à 18000 tonnes cette année

Les exportations d’abricots de l’Arménie s’élèveraient à environ 17000 à 18000 tonnes en 2020, ce qui est beaucoup moins que le résultat de l’année dernière, a déclaré Hrachya Berberyan, président de l’Union agraire-paysanne d’Arménie, lors d’une conférence de presse.

« Au total, il y aura environ 30 000 tonnes d’exportations, dont 17000 à 18000 tonnes d’abricots. Si l’on compare, l’année dernière 28 000 tonnes d’abricots ont été exportées, et l’année précédente 47 000 tonnes d’abricots », a-t-il.

L’expert a souligné la situation alarmante de la pollinisation et des maladies des arbres comme raisons de ce déclin. Il a dit qu’il n’y avait pas de problèmes lors de l’exportation.

Arman Khojoyan, vice-ministre de l’Economie, a déclaré plus tôt que 58 000 tonnes de fruits et légumes avaient déjà été exportées d’Arménie en 2020. Selon lui, 13 000 tonnes d’abricots, 3 200 tonnes de cerises, 21 000 tonnes de tomates, 800 tonnes de fraises ont été exportées. . Néanmoins, il a noté que ce chiffre est de 15% inférieur au même indicateur pour la même période l’an dernier. Arman Khojoyan a noté qu’une grande récolte d’abricots était attendue cette année, mais en raison des conditions météorologiques, les chiffres définitifs étaient plus bas, ce qui a également affecté les exportations.