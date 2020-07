L’Europe appelle Erevan et Bakou à la retenue

Le chef de diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell, a lancé un appel pressant à l’Arménie et à l’Azerbaïjan pour qu’ils mettent un terme aux violations du cessez-le-feu et reprennent les pourparlers de paix, à l’occasion d’un entretien téléphonique trilateral avec les ministres des affaires étrangères des deux pays du Sud Caucase. J.Borrell a téléphoné au ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et à son homologue azéri nouvellement nommé Jeyhun Bayramov, dans la soirée du mercredi 22 juillet pour évoquer une nouvelle le regain de tensions observé depuis le 12 juillet dans la zone du (...)