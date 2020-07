Le représentant Costa condamne les attaques azerbaïdjanaises et appelle à une assistance élargie à l’Arménie

Le membre du Congrès Jim Costa a condamné les récentes attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et a appelé à une assistance élargie à l’Arménie et à la poursuite de l’aide au déminage de l’Artsakh.

« Je prends la parole aujourd’hui pour attirer l’attention sur l’escalade de la violence qui se produit à la frontière arménienne. Depuis le 12 juillet, alors que les soldats approchaient de la frontière, un lieu controversé, ils ont ouvert le feu sur des civils arméniens. Depuis lors, le conflit s’est malheureusement intensifié. Les forces ont attaqué sans discernement des écoles, des usines et des entreprises arméniennes produisant des équipements de protection individuelle essentiels pendant cette pandémie. L’Azerbaïdjan doit être tenu responsable », a déclaré le représentant Costa.

« Au milieu de cette pandémie, où les fournitures et les ressources sont déjà épuisées, il est plus que jamais essentiel que nous travaillions à la paix. Nous devons réévaluer immédiatement l’aide américaine à la sécurité en Azerbaïdjan. En plus d’augmenter l’aide à l’Arménie pour contrer cette agression. Hier, dans le projet de loi de crédits, une augmentation de 20 millions de dollars a été demandée pour l’Arménie. J’exhorte mes collègues à soutenir cela et à demander une action immédiate condamnant les actions honteuses de l’Azerbaïdjan », a ajouté le membre du Congrès.