Des dirigeants politiques australiens continuent de dénoncer l’agression azerbaïdjanaise et déclarent leur solidarité avec l’Arménie

Les parlementaires fédéraux Tim Wilson , Jason Falinski et la sénatrice Kristina Keneally ont rejoint le chœur croissant de dirigeants politiques australiens qui ont dénoncé les attaques provocatrices de l’Azerbaïdjan à la frontière nord-est de l’Arménie, déclarant leur solidarité avec le peuple arménien, a rapporté le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU).

Le groupe de personnalités politiques de haut niveau se joint aux déclarations antérieures du député Trent Zimmerman et du député Joel Fitzgibbon - les co-organisateurs de l’Union interparlementaire Australie-Arménie (Groupe d’amitié) et Jonathan O’Dea et Walt Secord - le président et vice-président du groupe d’amitié parlementaire NSW Arménie-Australie, qui ont publié des déclarations condamnant l’agression de Bakou et déclarant leur solidarité avec Erevan.