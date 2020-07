Le consulat arménien condamne la violence azerbaïdjanaise contre les manifestants à Los Angeles

Le consulat général d’Arménie à Los Angeles a fermement condamné les provocations des Azerbaïdjanais devant le consulat général d’Azerbaïdjan à Los Angeles le 21 juillet 2020.

« Compte tenu de la séquence des événements, il est évident que l’obstruction à la manifestation pacifique de la communauté arménienne a été planifiée à l’avance et avait un caractère orchestré », a déclaré le consulat.

Le consulat général arménien à Los Angeles considère que la violence contre les manifestants pacifiques est inacceptable.

La manifestation de mardi au consulat d’Azerbaïdjan, organisée par la Fédération arménienne de la jeunesse, a attiré une foule de plus de 3 000 personnes, selon les estimations du département de police de Los Angeles.

Alors que les Arméniens arrivaient sur le site de la manifestation avant l’heure prévue du début de 14 heures, un groupe d’Azerbaïdjanais, au nombre de moins de 50, attendait. Les policiers de Los Angeles les ont escortés de l’autre côté de la rue pour éviter d’éventuels affrontements, comme cela a été vu lors d’autres manifestations de ce type cette semaine.

Cependant, cela n’a pas empêché les Azerbaïdjanais d’inciter à la violence et d’inciter les Arméniens, car ils ont commencé à lancer des bouteilles d’eau sur les manifestants qui arrivaient, les incitant à traverser la rue. Une petite bagarre s’EN est suivie et a été rapidement dispersée par la police. Cet incident a forcé la fermeture des voies en direction est et ouest du boulevard Wilshire très fréquenté pendant plus de 30 minutes.

Alors que la manifestation tirait à sa fin, l’un des Azerbaïdjanais de l’autre côté de la rue a jeté une bouteille d’eau, qui a frappé une manifestante arménienne, incitant les habitants de son voisinage immédiat à charger les Azerbaïdjanais. Une bagarre a éclaté, au cours de laquelle un sergent de la police de Los Angelès a été involontairement frappé au visage.