Il y a 27 ans : la chute d’Agdam

Après la libération de Chouchi, les combattants Arméniens ont continuer leur lutte de libération en s’emparant d’Aghdam, une ville depuis laquelle partaient des missiles Grad en direction de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh. Selon la partie arménienne, Aghdam devait être d’un point de vue militaire neutralisée pour assurer la sécurité de Stepanakert et de l’Artsakh.

Il y a 27 ans le 4 juillet 1993 les forces arméniennes ont débuté leurs attaques sur cette ville importante de l’Azerbaïdjan qui est tombée le 23 juillet, entrainant la fuite de ses nombreux habitants dont l’évacuation a été rendue possible grâce à la mise en place d’un corridor de sécurité. .

En novembre 2010 le gouvernement de l’Artsakh a baptisé Aghdam en Agna, une ville arménienne de la fin du 19e siècle et au début du 20e où les Arméniens étaient majoritaires avant que des colonies turques et tatares du Caucase viennent progressivement s’y installer.

Krikor Amirzayan