Nikol Pashinyan :« L’armée arménienne se révèle la plus efficace et la plus intellectuelle de la région »

Les forces armées arméniennes et l’armée arménienne ont non seulement fait preuve d’une grande efficacité au combat lors des récents affrontements, mais ont également réaffirmé le statut de l’armée la plus efficace et la plus intelligente de la région, a déclaré jeudi 23 juillet le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan lors d’une réunion du cabinet.

Le discours du Premier ministre dans son intégralité est présenté ci-dessous :

Comme vous le savez, le 12 juillet, l’Azerbaïdjan a attaqué nos positions frontalières dans la région du Tavush. Les forces armées arméniennes ont non seulement repoussé les attaques de l’ennemi, mais lui ont également infligé des dommages importants.

La partie azerbaïdjanaise a subi de nombreuses pertes, notamment en armements et en équipements de pointe, ce qui est une victoire claire pour la force militaire arménienne et le complexe militaro-industriel.

Le coup moral et psychologique porté à l’ennemi a été beaucoup plus fort et les incidents à la frontière ont entraîné une situation politique intérieure instable en Azerbaïdjan, qui oblige les dirigeants du pays à recourir à de nouvelles provocations pour diriger l’énergie du mécontentement interne contre l’Arménie et l’Artsakh. .

Compte tenu de tout cela, j’estime nécessaire de prendre quelques notes importantes.

Premièrement, l’Azerbaïdjan a attaqué le territoire souverain de l’Arménie. Je dois souligner une fois de plus que les positions qui sont devenues le centre des événements des deux dernières semaines se trouvent sur le territoire souverain de l’Arménie. Les accusations d’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie sont tout simplement absurdes.

L’Azerbaïdjan a entrepris l’attaque alors que l’Arménie était impliquée dans le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh et dans des conditions où l’Azerbaïdjan refusait de négocier avec la principale partie au conflit, l’Artsakh.

Toutes les attaques de l’Azerbaïdjan ont été résolument repoussées, la partie arménienne a plus que renforcé sa position à la frontière. Le mythe azerbaïdjanais selon lequel son armée peut vaincre l’armée arménienne, et donc l’Arménie et l’Artsakh doivent faire des concessions, a tout simplement disparu.

Nous demandions depuis longtemps à l’Azerbaïdjan de ne pas essayer de nous parler d’une position de force, dans le langage de la force, avec des menaces de force. Et maintenant, nous pouvons dire que l’Arménie a non seulement rejeté la menace de la force autour de la table diplomatique, mais a également montré sur le champ de bataille que celles-ci sont sans fondement et ne reflètent pas le véritable rapport de force. Quand je dis véritable équilibre des forces, je ne parle pas seulement du nombre d’armes et des forces armées, mais avant tout la qualité de leurs actions, le niveau de gestion.

Maintenant, nous pouvons affirmer avec certitude que les forces armées arméniennes, l’armée arménienne ont non seulement fait preuve d’une grande efficacité au combat, mais ont également réaffirmé le statut de l’armée la plus efficace et la plus intelligente de la région. Et ce n’est pas seulement une déclaration, mais une conclusion tirée d’une analyse détaillée suite aux événements postérieurs au 12 juillet. Notre armée a toujours été et continue d’être une source de fierté nationale et a réaffirmé une fois de plus son statut au Tavush.

J’attache également de l’importance au fait que la société arménienne a fait preuve d’un soutien et d’une confiance unanimes dans son gouvernement légitime et les forces armées. Je voudrais souligner l’unité de nos compatriotes de la diaspora, leur dévouement à aider l’Arménie, leur prudence et leur sobriété. Ces jours-ci, nos compatriotes de la diaspora ont une fois de plus montré que nous sommes un tout, une famille, un esprit, une identité.

Bien-aimés compatriotes,

Chers collègues,

Au cours de ces derniers jours, nous avons fait preuve d’une attitude responsable et confiante envers la communauté internationale. Nous restions attachés aux trois accords de cessez-le-feu, qui étaient successivement violés par l’Azerbaïdjan, causant à chaque fois de nouvelles pertes à ses forces armées.

Nous n’avons pas lancé de menaces contre le peuple azerbaïdjanais, son infrastructure civile, même lorsque le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a menacé de tirer un missile sur la centrale nucléaire de Metsamor. Soit dit en passant, cette menace devrait faire l’objet d’une enquête internationale sérieuse, car elle montre l’essence de l’Azerbaïdjan en tant qu’État terroriste.

Après le 12 juillet, la communauté internationale a lancé de nombreux appels pour condamner les violations du cessez-le-feu et mettre fin à la violence. Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et leurs pays ont grandement contribué à la reprise du cessez-le-feu. À cet égard, la participation de la Fédération de Russie a été particulièrement efficace, exprimée tant au niveau du Ministère des affaires étrangères que de l’état-major général des forces armées.

La Turquie était le seul pays à tenter de provoquer plus de violence au lieu de calmer la situation. Compte tenu de la politique agressive déstabilisatrice du pays dans plusieurs régions limitrophes et de sa politique anti-arménienne traditionnelle reflétée dans la justification du génocide arménien, cette action de la Turquie n’a pas été une grande surprise. Mais l’augmentation de son agression soulève la nécessité d’une certaine révision de notre politique, y compris en termes de participation à des formats internationaux pour freiner l’agression de la Turquie, ce comportement de la Turquie n’a pas été une grande surprise.

Bien-aimés compatriotes,

Chers collègues,

Il ne fait aucun doute que nous sortons de cette épreuve victorieux, confiants en notre pouvoir, dans l’endurance de notre peuple et de la société.

Mais nous devons également tirer certaines conclusions. Nous ne pouvons ignorer ce qui s’est passé. Nous ne pouvons ignorer le fait que depuis 2016, pour la deuxième fois depuis avril, l’Azerbaïdjan a fait appel à la force, alors qu’il y avait un processus de paix, quand les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont appelé à s’abstenir de toute provocation et de toute rhétorique. L’Azerbaïdjan a fait usage de la force à un moment où le monde entier concentre ses forces et ses ressources dans la lutte contre la pandémie mondiale qui s’est abattue sur l’humanité.

Quoi qu’il en soit, nous avons renforcé notre position après les batailles victorieuses de juillet, et cela se reflète dans ce qui suit :

Premièrement. Le système général de sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh doit être encore renforcé. De ce point de vue, j’attache une grande importance à notre coopération étroite avec la République d’Artsakh et à attribuer un nouveau contenu à cette collaboration, conformément aux menaces existantes.

Secondement. La République d’Artsakh doit devenir une partie à part entière des négociations.

Troisièmement. L’Azerbaïdjan doit renoncer publiquement à l’usage de la force et prendre des mesures crédibles pour mettre fin à la rhétorique anti-arménienne.

Quatrièmement. Les négociations doivent être significatives. L’approche de l’Azerbaïdjan selon laquelle les pourparlers sont une continuation de la guerre et que leur objectif est de résoudre les problèmes militaires à la table des négociations rend tout le processus de négociation dénué de sens. Les négociations ont du sens si l’Azerbaïdjan est prêt à renoncer à son approche maximaliste et à faire des compromis. La reconnaissance du droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination sans aucune restriction, la sécurité du peuple d’Arménie et d’Artsakh ne peut être compromise en aucune circonstance.

Cinquièmement. Ces derniers jours, l’Azerbaïdjan a pris pour cible la population civile et les infrastructures d’un certain nombre de villages frontaliers de la région du Tavush. Les pays qui fournissent des armes à l’Azerbaïdjan doivent clairement se rendre compte que l’utilisation de ces armes est un crime contre la population civile, car cela donne l’impression que ce n’est pas l’Azerbaïdjan qui lutte contre les forces armées et la population civile arménienne, mais des sociétés internationales produisant des armes létales de précision et leurs spécialistes. Le conflit, qui dure depuis trois décennies, endommage gravement les colonies frontalières de l’Arménie et les habitants de l’Artsakh, violant leurs droits politiques, économiques, environnementaux, de mouvement et autres. L’approche selon laquelle ces droits ne peuvent être exercés qu’après le règlement du conflit n’est pas acceptable.Les problèmes des personnes vivant dans la zone de conflit devraient devenir un élément prioritaire du programme de négociation.

Sixièmement. La surveillance du cessez-le-feu qui existait avant l’épidémie est en fait très limitée. Il est nécessaire d’introduire une surveillance internationale efficace, qui sera permanente et dotée de mécanismes de contrôle qui enregistreront à chaque fois quel camp a violé le cessez-le-feu. Ces activités de suivi peuvent être menées par le Bureau du Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, qui a des années d’expérience dans la région, et peut assurer la présence constante d’observateurs de l’OSCE dans la région, tant à la frontière de l’État et sur la ligne de contact.

Fournir une communication directe sur place entre les militaires est un outil efficace pour prévenir et clarifier les incidents.

Septièmement. L’Arménie continuera de travailler avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour le règlement pacifique du conflit. Nous avons résolument rejeté et rejetterons les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région en manipulant le conflit.

Bien-aimés compatriotes,

Chers collègues,

Les batailles victorieuses de juillet 2020 ont montré qu’à la suite de la révolution non-violente, de velours, du peuple et de la démocratisation ultérieure, la lutte contre la corruption, les réformes, un nouveau concept de développement de l’armée, notre pays et notre société ont atteint un nouveau niveau d’endurance et d’unité. Nous pouvons nous inspirer de ce fait, mais cet enthousiasme doit se transformer en travail créatif quotidien pour développer le potentiel économique, politique, militaire et diplomatique de notre pays. Et nous gagnerons, car notre victoire est la victoire de la justice, la victoire de la vérité, la victoire de l’humanité. Je vous remercie.