L’international arménien de la Bundesliga, Sargis Adamyan est remis de sa blessure

Sargis Adamyan (26 ans) l’international arménien (19 sélections et un but) qui évolue en Bundesliga avec Hoffenheim en marquant 3 buts était hors des terrains suite à une longue blessure. Il devait revenir en juin dernier en Bundesliga mais son état physique ne lui permit pas de reprendre les rencontres d’Hoffenheim après le confinement. Sargis Adamyan né à Erévan et qui suivit sa famille qui s’installa en Allemagne alors qu’il était très jeune, va revenir sur les terrains. Il s’entraine ferme pour cela. « Regardez qui est revenu travailler ! » a posté Sargis Adamyan avec quelques photos de son entrainement. Hoffenheim et l’équipe d’Arménie attendent ce talentueux joueur qui évolue au poste de milieu de terrain.

Krikor Amirzayan