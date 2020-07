Naissance de triplés au village frontalier arménien de Chinchin au Tavouch

Au village frontalier de Chinchin dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie, le maire de la commune Karen Darbinyan a annoncé la naissance de triplés. Selon le responsable de Chinchin, la famille des nouveaux nés s’occupe de la production de bois. La mère des triplés est institutrice au village voisin de Nerkin Garmiraghpyur qui fut il y a quelques jours soumis aux tirs azéris de la frontière. Selon Karen Darbinyan la mère et les enfants sont en bonne santé, mais si la famille n’a jamais demandé de l’aide sociale, elle a toutefois des problèmes financiers. « Il y a quelques mois, ils avaient de sérieux problèmes. Il y avait un malade grave à la maison, ils avaient emprunté et s’étaient endettés et si une aide financière devait leur parvenir, ce serait très bien » dit le maire de Chinchin. Santé !

Krikor Amirzayan