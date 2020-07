Le comité du règlement intérieur autorise le vote sur l’amendement au déminage de l’Artsakh

Le comité des règles de la Chambre des Représentants des États-Unis - sous la direction du président Jim McGovern - a ouvert la voie à l’amendement n ° 49 Speier-Cox-Bilirakis-Krishnamoorthi soutenu par l’ANCA, affectant des fonds pour le déminage humanitaire en Artsakh (Haut-Karabakh), rapporte le Comité national Arménien d’Amérique (ANCA).

Le Comité des règles a jugé « irrecevable » l’amendement Cohen n ° 69 qui cherchait à bloquer tout financement américain pour le déminage humanitaire en Artsakh. Un amendement tout aussi hostile, proposé par le représentant Henry Cuellar, a été retiré plus tôt dans la journée. Le panel a également déclaré irrecevable que l’amendement n°50 de Speier-Sherman-Costa soutenu par l’ANCA augmente l’aide américaine à l’Arménie de 20 millions de dollars.

« Nous tenons à remercier le président McGovern pour avoir veillé à ce que l’ensemble de la Chambre des États-Unis ait l’opportunité de montrer son soutien à l’Artsakh et à tous les Arméniens à la suite de l’attaque azerbaïdjanaise la plus meurtrière depuis des années » a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA . « Notre communauté est profondément reconnaissante pour le leadership des membres du Congrès Jackie Speier, TJ Cox, Gus Bilirakis, Raja Krishnamoorthis, Brad Sherman, Devin Nunes, Jim Costa et tous ceux qui travaillent si dur pour la paix » a-t-il conclu.