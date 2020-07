Anahit Abadjyan la « Miss Beauté 2012-Arménie » vient de disparaître a indiqué Armen Alaverdyan sur sa page facebook, information reprise par Arevelk.am. « Anahit Abadjyan vivait à Akhalkhalak, très dynamique, radieuse et une personnalité belle et optimiste » a ajouté Armen Alaverdyan.

Il y a quelques années, en avait gagné le concours de « Miss Beauté 2012 ». « Elle était toujours prête à apporter sa présence bénévole à toute manifestation importante et ne reculait pas de venir à Erévan depuis le Djavakhk afin d’encourager les jeunes filles handicapées. C’est très triste cette disparition. Repose-toi en paix, Chère Anahit » a écrit Armen Alaverdyan.

Krikor Amirzayan