La voiture de service de l’Ambassade d’Arménie à Berlin calcinée

La nuit dernière peu après minuit, la voiture de service de l’Ambassade d’Arménie à Berlin en Allemagne, garée dans la rue face à l’Ambassade a pris feu et s’est calciné a indiqué l’Ambassade d’Arménie. Les pompiers sont vite venus éteindre les flammes du véhicule mais cette dernière avait déjà largement brûlé. La police allemande et les enquêteurs ont ouvert un dossier d’enquête et aucune piste n’est privilégiée pour l’instant.

Krikor Amirzayan