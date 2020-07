Chorégraphie autour de l’alphabet arménien

Quand les lettres de l’alphabet arménien prennent corps…

Que diriez-vous de quelques pas de danse en Arménie ?

A Gavar et à Sevan, les élèves francophones découvrent la danse contemporaine grâce à la Compagnie Hallet Eghayan de Lyon

Chaque année, depuis 2008 et 2009, notre association à Grenoble et France-Formation International en Arménie enseignent le français et la civilisation française sous la forme de stage d’été, respectivement à Gavar et à Sevan, dans le cadre des actions de coopération décentralisée menées par le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble et leurs homologues arméniens de ce pays.

En 2019, pendant leurs cours, les jeunes francophones ont eu le plaisir de travailler sur l’alphabet arménien, la langue et la poésie pour les présenter aux membres de la Compagnie Hallet Eghayan venus en Arménie dans le cadre d’un projet commun. Ensemble, et en quelques heures d’apprentissage, ils ont fait rencontrer culture arménienne et danse contemporaine. Les jeunes ont dansé l’alphabet arménien avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté dans une ambiance très chaleureuse de partage.

Vous trouverez un extrait de ce travail commun sur la vidéo ci-dessous.

Cette activité s’inscrit en amont du projet de création de la Compagnie Hallet Eghayan « Un rameau sortira » qui sera présenté à Saint-Antoine-l’Abbaye en Isère, en 2021.

Au cours de cette rencontre, la photographe Henriette Ponchon a réalisé de nombreuses photographies qui ont fait l’objet d’une exposition au mois de mars dernier à la Maison de l’International de Grenoble. L’exposition est disponible et peut tourner dans différents lieux.

Allez les jeunes, osez !

Voir la vidéo « Lettres pour l’Arménie » juillet 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=AdD7ACXOhbU

Prendre contact avec notre association par mail ou se rendre sur le site de la photographe : http://ponchondesaintandre.com.

Bon visionnage et merci encore à la Compagnie Hallet Eghayan pour cette rencontre mémorable avec nos élèves francophones qui laisse une emprunte forte et aux collectivités locales françaises qui développent avec l’Arménie une coopération constructive et variée à laquelle nous avons grand plaisir de participer.

Photos : Henriette Ponchon de Saint André / L’Atelier d’image ©

Catherine POUNARDJIAN

Responsable Développement

ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION (AEP)

Créateurs d’événements culturels à Grenoble