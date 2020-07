Une centaine d’Azerbaïdjanais contre l’ambassade d’Arménie Contre-rassemblement d’Arméniens

Une centaine de nationalistes azerbaïdjanais ont manifesté mercredi de 13h à 16h Bd de Villers à Paris non loin de l’ambassade d’Arménie en France. Brandissant des drapeaux azerbaïdjanais et turcs ainsi que des panneaux dénonçant « l’occupation arménienne », ils n’ont toutefois pas pu s’approcher de l’ambassade qui était correctement protégée par les forces de l’ordre venues en nombre.

Prévenu la veille, le CCAF avait demandé l’interdiction de ce rassemblement en raison des risques de troubles à l’ordre public qu’il était susceptible d’entraîner, tant en terme de violences physiques que d’incitation à la haine raciale et religieuse.



Dans ce cadre, et outre les slogans haineux antiarméniens, il est à déplorer qu’une oratrice azerbaïdjanaise se soit livrée à une série de propos négationnistes sur le génocide, confirmant si besoin était la nature intrinsèquement haineuse et anti-arménienne du régime dictatorial d’Aliev et sa collusion avec la Turquie génocidaire.



De leur côté, une trentaine d’Arméniens ont également tenté de se rapprocher en groupe de l’ambassade d’Arménie, mais pour la protéger.



Ils ont été tenus à distance de la rue Viète et des manifestants azerbaïdjanais par les forces de l’ordre. Ce qui ne les a pas empêchés de donner de la voix pour conspuer le rassemblement des affidés du régime Aliev.