Entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et le Secrétaire général de l’ONU portant sur la situation à la frontière arméno-azérie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a dans un entretien téléphonique avec Antonio Guterres le Secrétaire général de l’ONU examiné à la demande de ce dernier la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Nikol Pachinian a remercié le Secrétaire général de l’ONU pour leur intérêt à la paix et la sécurité dans le Sud-Caucase. Il a également évoqué l’agression de l’Azerbaïdjan obligeant l’Arménie à répondre à ces menaces. Le Premier ministre arménien a affirmé que la volonté de l’Arménie est l’installation d’une situation de stabilité et de paix dans la région. « Je tiens à vous assurer que l’Arménie a fait tout ce qui était possible afin d’arrêter les opérations militaires et faire baisser la tension crée » a confié Nikol Pachinian à Antonio Guterres. « Nous comprenons que la situation interne en Azerbaïdjan est difficile. Mais nous ne pouvons pas devenir l’otage du piège créé par le président Aliev. La haine anti-arménienne depuis de longues années et les menaces de guerre avaient créé une situation favorable aux opérations militaires » dit le Premier ministre arménien en s’interrogeant si les autorités de l’Azerbaïdjan ont la capacité à faire respecter le cessez-le-feu. Le Secrétaire général de l’ONU a confié son inquiétude sur la situation tendue dans région et affirmé qu’il convenait de trouver des solutions à faire baisser cette tension. Il a également réitéré sa confiance au Groupe de Minsk de l’OSCE.

Krikor Amirzayan