Des milliers de personnes participent à une manifestation à Los Angeles condamnant l’agression azerbaïdjanaise

Des milliers de membres de la communauté arméno-américaine se sont rassemblés mardi devant le consulat d’Azerbaïdjan à Los Angeles pour protester contre les dernières attaques agressives et effrontées des forces azerbaïdjanaises, cette fois contre des cibles militaires et civiles dans la province arménienne du Tavush. L’événement était organisé par le comité central de la Fédération de la Jeunesse arménienne des États-Unis.

Alors que les Arméniens arrivaient sur le site de la manifestation avant l’heure prévue du début de 14 heures, un groupe d’Azerbaïdjanais, au nombre de moins de 50, attendait. Les policiers de Los Angeles les ont escortés de l’autre côté de la rue pour éviter d’éventuels affrontements, comme cela a été vu lors d’autres manifestations de ce type cette semaine.

Cependant, cela n’a pas empêché les Azerbaïdjanais d’inciter à la violence et d’inciter les Arméniens, car ils ont commencé à lancer des bouteilles d’eau sur les manifestants qui arrivaient, les incitant à traverser la rue. Une petite bagarre s’an est suivie et a été rapidement dispersée par la police. Cet incident a forcé la fermeture des voies en direction est et ouest du boulevard Wilshire très fréquenté pendant plus de 30 minutes.



À 14h30, la foule d’Arméniens, estimée à plus de 3000 personnes par la police de Los Angeles, s’est enflée devant le consulat, avec des chants patriotiques passant par les haut-parleurs et des manifestants se sont rassemblés pour élever leur voix collective non seulement contre l’agression militaire de Bakou mais le soutien sans équivoque de la Turquie à l’Azerbaïdjan et aux menaces officielles d’Ankara de « traiter avec les Arméniens ».

Au cours d’un programme bref mais puissant, les manifestants ont entendu Raffi Hamparian, le président national du Comité national arménien d’Amérique, ainsi que les représentants de l’AYF Mirna Kassamanian et Alique Cherchian qui ont présenté le message du jour en arménien et en anglais respectivement.

La manifestation était en réponse aux attaques continues de l’Azerbaïdjan, à partir du 12 juillet, contre les positions frontalières arméniennes, qui ont entraîné la mort de quatre soldats des forces armées arméniennes. Quelques heures avant la manifestation de mardi, le ministère arménien de la Défense a signalé de nouveaux combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan alors que les forces d’élite azerbaïdjanaises tentaient de franchir la frontière et de capturer l’avant-poste militaire « Anvakh » dans la province de Tavush, subissant de lourdes pertes.

Depuis les attaques, de nombreux amis des Arméniens au Congrès, les législatures des États et les bureaux municipaux ont condamné l’Azerbaïdjan pour son agression et exprimé leur soutien à la souveraineté de l’Arménie, appelant à un retour aux négociations. Le sénateur de l’État de Californie, Anthony Portantino, a assisté à la manifestation de mardi. La semaine dernière, il a condamné les attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en déclarant : « Ayant personnellement rendu visite aux patriotes de l’Artsakh à la frontière, je me joins au chœur des voix appelant l’Azerbaïdjan à autoriser le contrôle international de l’OSCE, mettre immédiatement fin à toute hostilité. »

Les appels décisifs et résolus des manifestants à la justice et à la paix, ainsi que leur condamnation résolue de l’Azerbaïdjan ont été clairement entendus par ceux du consulat d’Azerbaïdjan et par ceux qui protestaient de l’autre côté de la rue, avec leur message insignifiant étouffé.

Alors que la manifestation tirait à sa fin, l’un des Azerbaïdjanais de l’autre côté de la rue a jeté une bouteille d’eau, qui a frappé une manifestante arménienne, incitant les habitants de son voisinage immédiat à charger les Azerbaïdjanais. Une bagarre a éclaté, au cours de laquelle un sergent de la police de Los Angelès a été involontairement frappé au visage.